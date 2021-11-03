نقابة الممرضين تقاضي مستشفيات أعلنت عن دورات تمريض مدفوعة

الوكيل الإخباري- حذرت نقابة الممرضين من الإعلانات التي تصدر عن مؤسسات ومستشفيات في القطاع الخاص بخصوص عقد دورات تمريض لمدة ستة شهور مقابل مبالغ مالية مستغلة حاجة الباحثين عن فرص العمل.

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وقالت النقابة في بيان لها، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة تلك المؤسسات والمستشفيات، كما ستقوم بوضع كل مستشفى يعقد هذه الدورات او بتسهيل عملها على القائمة السوداء في سجلات النقابة.



واستنكرت النقابة الإعلانات وطريقة الترويج لها للإيقاع بالأهالي والمواطنين الذين يقعوا ضحية لثلة ممن يبحثون عن جباية الأموال بطريقة الاحتيال مستغلين حاجة المواطنين للعمل والظروف التي يمرون بها.



كما طالبت المؤسسات المسؤولة عن مثل هذه التصرفات كوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وبقية الجهات الحكومية المسؤولة باتخاذ موقف حازم بهذا الخصوص.



وشددت بان كل من يقوم برعاية تمريضية ولا يحمل مزاولة مهنة هو مخالف للقانون والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص ويكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، الواردة في قانون المسؤولية الطبية وقانون الصحة العامة ونظام الترخيص ومزاولة المهنة.

