نقابة المهندسين تؤكد نزاهة الانتخابات وحياديتها

الوكيل الاخباري - أكد مجلس نقابة المهندسين أن الانتخابات التي جرت يوم امس الجمعة، كانت نزيهة وحيادية ولم يكن هناك أي تدخلات او خروقات او اختلالات من أي نوع كان، وأن الادعاء بالتدخلات الرسمية في العملية الانتخابية، لا يوجد ما يسندها من دلائل ووثائق، ما يجعلها ادعاءات باطلة هدفها التشويه على العملية ونتائجها.



جاء ذلك على خلفية البيان الصحفي المتداول حول انسحاب مرشحي القائمة البيضاء إنجاز من انتخابات المرحلة الثانية للدورة النقابية المتمثلة بانتخابات مجالس الشعب الهندسية وما يتبعها من انتخابات المجلس المرتبطة بها، وما تضمن من إساءة واتهامات لمجريات العملية الانتخابية في مجالس الفروع.

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