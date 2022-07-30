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السبت، 30-07-2022 09:38 ص

نقابة المهندسين تدعو هيئتها المركزية للمصادقة على الحسابات الختامية

نقابة المهندسين


الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة المهندسين دعوة الهيئة المركزية للنقابة لعقد اجتماعها السنوي العادي التكميلي يوم السبت الموافق 13/8/2022 الساعة الثانية من بعد الظهر في مجمع النقابات المهنية بعمان.

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وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 20/8/2022 في نفس الزمان والمكان.


وذلك لاستكمال اجتماع الهيئة المركزية العادي الذي انعقد بتاريخ 9/4/2022 للمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام 2019-2020- 2021.


علماً بأن عضو الهيئة المركزية هو أحد أعضاء الهيئات النقابية أو الأعضاء المكملين لهذه الهيئات المنتخبة بموجب نص المادة (29) من قانون النقابة والمادة (19) من النظام الداخلي للنقابة المسدد الرسوم السنوية لسنة الإجتماع (2022) وما قبلها من السنوات قبل اليوم المعلن لاجتماع الهيئة المركزية (13/8/2022).

 




 

 


 

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