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الأربعاء، 08-09-2021 04:30 م

نقابة المهندسين تطلق تطبيقا إلكترونيا للاستفادة من خدماتها

نقابة المهندسين


الوكيل الإخباري - أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين تطبيقا إلكترونيا على الهواتف الذكية ضمن خطتها للتحول الرقمي ومواكبة تغيرات عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات المتسارعة.

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وقال نقيب المهندسين أحمد الزعبي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن تطبيق النقابة (JEA Mobile) سيوفر الوقت والجهد على المهندسين، ويعزز أدوات التواصل الرقمية من خلال العديد من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على التطبيق مثل الانتساب الإلكتروني وخدمة الاستعلام المالي والدفع الموحد وخدمات تفقد الحال للمهندسين المتقاعدين، والتسجيل في الدورات الهندسية، وتقديم طلبات الباحث عن عمل أو تدريب.


ولفت إلى أن التطبيق سيشمل أيضا جداول للدورات والفعاليات وأخبار النقابة وإعلانات الأراضي والإصدارات الدورية للنقابة وغيرها.

 

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