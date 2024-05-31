الجمعة 31-05-2024
الوكيل الاخباري
 

البلبيسي: التبغ هو أهم عامل للإصابة بالأمراض غير السارية في الأردن

بدعوة من الملك.. الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة

40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة-أسماء

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لحزيران بقيمة صفر

قرار بتخفيض أسعار المحروقات لشهر حزيران

إصابة 5 عسكريين بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

احذر.. كدمات القدمين قد تنذر بهذه الأمراض

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الجمعة، 31-05-2024 06:00 م

نقابة المهندسين تعقد ندوة بعنوان الأحزاب في ظل قانون الانتخاب الجديد

1717164304711


الوكيل الإخباري - عقد فرع نقابة المهندسين في المفرق، ندوة سياسية حول الأحزاب الأردنية في ظل قانون الانتخابات الجديد والانتخابات النيابية القادمة.

اضافة اعلان


وشارك في الندوة التي أقيمت أمس الخميس، برعاية نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ووجهاء وأفراد المجتمع.


وأجمع المشاركون على ضرورة أن يكون هناك برامج جادة وواضحة للأحزاب تصب في خدمة الوطن والمجتمع، وعلى أن تكون الانتخابات القادمة عرسا ديمقراطيا، وعلى دور النقابة في الحياة السياسية، كما تم التأكيد في الندوة على دور الأحزاب السياسية في بناء المشهد السياسي.


وتطرق الزعبي في كلمته للعدوان الغاشم على قطاع غزة والأوضاع المعيشية التي يعيشها القطاع في ظل الحصار المفروض ومنع دخول المساعدات، مشيدًا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان على القطاع.


وشدد الزعبي على ضرورة أن تشكل الأحزاب السياسية في المرحلة القادمة دورا مهما وأن تتمكن من الوصول إلى البرلمان والقيام بدورها المأمول في عملية الإصلاح.


وقال رئيس مجلس فرع النقابة في المفرق المهندس مجدي العموش، إن الانتخابات النيابية تمثل مرحلة هامة في حياة الدولة حيث يقوم المواطنون بممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في البرلمان في هذا العام.

 

وهدفت الندوة إلى الاستفادة من تبادل الآراء والأفكار، واستكشاف ومناقشة الأسس القانونية والمبادئ التي تحكم العملية الديمقراطية ومحاولة فهم التحديات ومناقشة السيناريوهات المحتملة لنتائج الانتخابات القادمة وتأثيرها على السياسة الداخلية والخارجية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1717164209896

البلبيسي: التبغ هو أهم عامل للإصابة بالأمراض غير السارية في الأردن

8_news_1709745625

بدعوة من الملك.. الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة

644f6f6b167c0

جرش: توفير 60 فرصة عمل للشباب داخل الموقع الأثري

520242684028172128792

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة-أسماء

514335-780x470

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لحزيران بقيمة صفر

wOQRx2q93gnD5RBRsOnSdBWxF3DdW49wD2s1UYGp

قرار بتخفيض أسعار المحروقات لشهر حزيران

أخبار متعلقة
8_news_1709745625

بدعوة من الملك.. الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة

1716727664509

الملك يستقبل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني

0L5A0349

الخصاونة: قوة الأردن تجعله قادرا على أداء دوره تجاه الأشقاء على أكمل وجه

664c9334b26b5

الملك يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإيصال المساعدات إلى غزة

663b72f9150a8

الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح

6634b039b85a3

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة ومنع الهجوم على رفح