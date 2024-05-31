نقابة المهندسين تعقد ندوة بعنوان الأحزاب في ظل قانون الانتخاب الجديد

الوكيل الإخباري - عقد فرع نقابة المهندسين في المفرق، ندوة سياسية حول الأحزاب الأردنية في ظل قانون الانتخابات الجديد والانتخابات النيابية القادمة.

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وشارك في الندوة التي أقيمت أمس الخميس، برعاية نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ووجهاء وأفراد المجتمع.



وأجمع المشاركون على ضرورة أن يكون هناك برامج جادة وواضحة للأحزاب تصب في خدمة الوطن والمجتمع، وعلى أن تكون الانتخابات القادمة عرسا ديمقراطيا، وعلى دور النقابة في الحياة السياسية، كما تم التأكيد في الندوة على دور الأحزاب السياسية في بناء المشهد السياسي.



وتطرق الزعبي في كلمته للعدوان الغاشم على قطاع غزة والأوضاع المعيشية التي يعيشها القطاع في ظل الحصار المفروض ومنع دخول المساعدات، مشيدًا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان على القطاع.



وشدد الزعبي على ضرورة أن تشكل الأحزاب السياسية في المرحلة القادمة دورا مهما وأن تتمكن من الوصول إلى البرلمان والقيام بدورها المأمول في عملية الإصلاح.



وقال رئيس مجلس فرع النقابة في المفرق المهندس مجدي العموش، إن الانتخابات النيابية تمثل مرحلة هامة في حياة الدولة حيث يقوم المواطنون بممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في البرلمان في هذا العام.

وهدفت الندوة إلى الاستفادة من تبادل الآراء والأفكار، واستكشاف ومناقشة الأسس القانونية والمبادئ التي تحكم العملية الديمقراطية ومحاولة فهم التحديات ومناقشة السيناريوهات المحتملة لنتائج الانتخابات القادمة وتأثيرها على السياسة الداخلية والخارجية.