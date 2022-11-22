نقابة النحالين تطالب بالمشاركة في مهرجان الزيتون

الوكيل الإخباري - طالبت نقابة النحالين الأردنيين، بالمشاركة في فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الذي سيعقد الخميس المقبل.

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وقالت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، إن النحالين والمستهلكين يعانون من مشاكل غش العسل -كما في زيت الزيتون والمنتجات البلدية ذات القيمة المرتفعة- لهذا دأبت النقابة منذ أعوام، وبالتعاون مع الجهات المعنية، على تطوير نظام لتتبع العسل البلدي لمساعدة المستهلكين الحصول على عسل بلدي موثوق، وتجنيبهم الوقوع ضحية الغش.



وأضاف البيان أن النقابة طالبت بالمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني والمنتجات الريفية لتعريف المواطنين بهذا النظام، والتقدم خطوة للأمام لتفعيله، الأمر الذي من شأنه أن يضبط سوق العسل، ويقدم حلا مثاليا للمستهلكين والنحالين على حد سواء.



كما طالبت النقابة بتخصيص طاولة لها في المهرجان لتثقيف المواطنين بجودة العسل وتمييزه.

