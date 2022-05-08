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الأحد، 08-05-2022 10:03 ص

نقابة تجار المواد الغذائية تطالب بفتح تحقيق حول نقص الدجاج بالأسواق

دجاج


الوكيل الإخباري - طالبت نقابة تجار المواد الغذائية إجراء تحقيق حول ما نشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من شكاوى حول حدوث نقص في مادة الدواجن في الأسواق وارتفاع أسعارها خلال بداية شهر رمضان والأيام التي سبقت عيد الفطر وحتى الآن واظهار حقيقة ما يحصل على ارض الواقع ومحاسبة اي مقصر ضمن القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .

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وقالت النقابة في تصريح صحفي ان بعض التصريحات التي صدرت مؤخرا تضمنت معلومات مغلوطة واتهامات غير صحيحة لعدة جهات وأطراف وبعيدة عن الواقع وحقيقة ما يجري في الاسواق فيما يتعلق بمادة أساسية للمواطن الاردني سواء كانت من انتاج محلي او مستورد .


وشددت انه من غير المسموح لأي شخص أو جهة العبث بملف الأمن الغذائي واستغلال حاجة المستهلك الأردني ومواسم الخير سواء كان هذا العبث على شكل رفع أسعار او عدم التزام بالقوانين والتعليمات او اصدار تصريحات ومعلومات مضللة .


وأكدت النقابة أنها تدعم المنتج المحلي وحريصة على ديمومة عمل المسالخ الوطنية والمزارع الصغيرة والمتوسطة وانصافها وحمايتها وكذلك رفع المعوقات امام استيراد الدواجن المجمدة واعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب لتوفير مخزون آمن من هذه المادة الاساسية وسد النقص الحاصل في الاسواق حتى يبقى العرض أكثر من الطلب لكي لا يحدث خلل في الأسواق يدفع ثمنه المستهلك الاردني .


 




 

 


 

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