نقاشية لتمكين المدن من اتخاذ إجراءات استباقية للتغيرات المناخية

الوكيل الاخباري - عقدت منظمة "ميرسي كور"، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية ضمن المؤتمر الافتراضي العالمي لابتكار المدن 2021 ، والذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والاتحاد العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة.



ويعتبر المؤتمر الافتراضي العالمي لابتكار المدن حدثا عالميا وإقليميا افتراضيا يجمع بين العلم والابتكار، والسياسات والممارسات بهدف تمكين المدن من اتخاذ إجراءات متسارعة وأكثر طموحاً لمواكبة التغيرات المناخية.

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