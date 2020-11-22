الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 08:32 م

نقاط امنية ثابتة لمنع زيارة المرضى داخل المستشفيات بعمان

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الوكيل الاخباري - قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب انه وبايعاز من وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني، قام اليوم الاحد برفقة الأجهزة الامنية المختصة بجولة على المستشفيات للتأكد من مدى التزام المراجعين والعاملين بالمستشفيات بإجراءات السلامة العامة وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد.
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وأوضح الدكتور الشهاب انه تم وضع نقاط ثابتة امام 16 مستشفى تتكون من أفراد من القوات المسلحة والأجهزة الامنية للتأكد من تطبيق تعليمات وزير الصحة المتعلقة بمنع زيارة المرضى داخل المستشفيات.

ولفت الشهاب إلى ان هذه الجولات مستمرة على الأسواق والمحال التجارية وجميع المنشآت الاقتصادية والخدمية حتى نتمكن من توعية المواطنين والزامهم بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على المواطنين ومنع انتقال العدوى .

 




 

 


 

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