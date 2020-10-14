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الأربعاء، 14-10-2020 02:10 م

نقاط ثابتة في عمان لفحص كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية، الدكتور غازي شركس ان وزارة الصحة بدأت بوضع نقاط ثابتة في المراكز الصحية الشاملة في العاصمة عمان، لاجراء فحوصات فيروس كورونا للمواطنين المتواجدين في المنطقة من قبل فرق تقصي وبائي ضمن خطة الوزارة التوسع في تلك النقاط على جميع محافظات المملكة لتصل الى 150 نقطة فحص.

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وتهدف النقاط التي شرعت وزارة الصحة بتوزيعها على جميع المحافظات والتي ستشمل 150 نقطة، سيتم العمل بها في الوقت القريب، حيث ستساهم في تخفيف العبئ على المواطنين من جهة في الوصول الى نقاط ثابتة لاجراء الفحص والتخفيف على فرق الرصد العشوائي عن طريق اخذ العينات واجراء الفحوصات وظهور نتائجها بالوقت المناسب، وفق شركس.


وبين الدكتور شركس ، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أنه تقرر تحديد نقاط للفحص في عدد من المراكز الصحية القريبة من التجمعات السكانية في العاصمة لإجراء الفحوصات للمواطنين في مركز صحي عمان الشامل ومركز صحي القويسمة الشامل ومركز صحي طبربور الشامل ومركز صحي ابو نصير الشامل ومركز صحي مرج الحمام الشامل ومركز صحي صويلح الشامل ناعور سحاب الموقر الجبيهة .


وتعتبر الدفعة الاولى من خطة الوزارة من خلال تواجد فرق التقصي الوبائي المتواجدة في المراكز الصحية الشاملة لاجراء الفحوصات لاستقبال المواطنين الذين يرغبون في اجراء الفحص ضمن ساعات الدوام الرسمية للمراكز الصحية الشاملة المحددة من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر.

 

 

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