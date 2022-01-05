الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب محليا

للأردنيين فقط: منصة خاصة للحصول على دعم فواتير الكهرباء - تفاصيل

وفيات الأربعاء 5-1-2022

السير: التعامل مع 26 حادثا معيقا في عمّان خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

الصبيحي يسأل عن تكلفة تمديد برنامجي استدامة وحماية

17459 طالب وطالبة يتقدّمون لامتحان علوم الحاسوب التكميلي اليوم

الضمان: بدء استقبال طلبات استثناء تأمين الشيخوخة

الدوريات الخارجية: ضبط مركبات تسير بسرعات عالية رغم التحذيرات

تعطل مركبة أدى إلى ازدحام مروري في صويلح

الأربعاء، 05-01-2022 08:41 ص

نقص الوثائق والاقامة والعمر أبرز أسباب رفض اعتراضات "الناخبين"

001


الوكيل الإخباري - تراوحت أسباب الرفض على طلبات الاعتراض الشخصية، على جداول الناخبين الأولية، لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات ومجلس أمانة عمان، والتي بتت فيها دائرة الأحوال المدنية، بين "غير مقيم في الدائرة"، وبين نقص الوثائق المعززة وبين عدم بلوغ المعترض الثامنة عشرة من عمره وبين عدم انطباق الشروط أو الرفض شكلا، أو لكونه محجورا أو محكوما عليه بالافلاس بأعداد محدودة جدا، بينما تبين في احدى الردود لطلبي اعتراض منفصلين، لدى أحوال عمان المركز أنهما "متوفيان".

اضافة اعلان


وعرضت الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس الثلاثاء، طلبات الاعتراض على "الغير" الصادرة عنها، وطلبات الاعتراض "الشخصية" الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات على جداول الناخبين الأولية، لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات ومجلس أمانة عمان، على موقعها الالكتروني ولمدة 3 أيام تنتهي غدا الخميس، لتبدأ الجمعة مرحلة الطعون.


وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن القرارات الصادرة عن اللجنة المخولة بالبت في الطلبات "الشخصية" الصادرة عن الأحوال المدنية أو الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بخصوص الاعتراض على "الغير"، قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها، وذلك وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.


ووفقا للحصيلة النهائية لطلبات الاعتراض الشخصية، فقد بلغ مجموعها 12531 طلب اعتراض، تم قبول منها 11868 طلب اعتراض شخصي، ورفض منها 663 طلب اعتراض. (الغد)

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
pW7ncCkZ1TSTbDvu8xsUV7a3KW78bM3B9PhvdR3P

للأردنيين فقط: منصة خاصة للحصول على دعم فواتير الكهرباء - تفاصيل

0L5A1485 - Copy

تعرف على ترتيب الأردن في أساسيات الرفاهية

120224131056345827735

الصبيحي يسأل عن تكلفة تمديد برنامجي استدامة وحماية

امتحانات

17459 طالب وطالبة يتقدّمون لامتحان علوم الحاسوب التكميلي اليوم

M63A0052

الضمان: بدء استقبال طلبات استثناء تأمين الشيخوخة

1220212991439185236460

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
whatsapp_image_2021-12-07_at_3.05.51_pm

لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

main_image61ae1846d66ce

نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

_115368367_vaccine2

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

1607415463

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

1-1431917

العيسوي: الملك وضع في سلم أولوياته بناء الأردن الأنموذج ورعاية أبناءه

share-image

"المستقلة للانتخاب" تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين