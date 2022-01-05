نقص الوثائق والاقامة والعمر أبرز أسباب رفض اعتراضات "الناخبين"

الوكيل الإخباري - تراوحت أسباب الرفض على طلبات الاعتراض الشخصية، على جداول الناخبين الأولية، لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات ومجلس أمانة عمان، والتي بتت فيها دائرة الأحوال المدنية، بين "غير مقيم في الدائرة"، وبين نقص الوثائق المعززة وبين عدم بلوغ المعترض الثامنة عشرة من عمره وبين عدم انطباق الشروط أو الرفض شكلا، أو لكونه محجورا أو محكوما عليه بالافلاس بأعداد محدودة جدا، بينما تبين في احدى الردود لطلبي اعتراض منفصلين، لدى أحوال عمان المركز أنهما "متوفيان".

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وعرضت الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس الثلاثاء، طلبات الاعتراض على "الغير" الصادرة عنها، وطلبات الاعتراض "الشخصية" الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات على جداول الناخبين الأولية، لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات ومجلس أمانة عمان، على موقعها الالكتروني ولمدة 3 أيام تنتهي غدا الخميس، لتبدأ الجمعة مرحلة الطعون.



وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن القرارات الصادرة عن اللجنة المخولة بالبت في الطلبات "الشخصية" الصادرة عن الأحوال المدنية أو الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بخصوص الاعتراض على "الغير"، قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها، وذلك وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.



ووفقا للحصيلة النهائية لطلبات الاعتراض الشخصية، فقد بلغ مجموعها 12531 طلب اعتراض، تم قبول منها 11868 طلب اعتراض شخصي، ورفض منها 663 طلب اعتراض. (الغد)