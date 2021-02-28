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الأحد، 28-02-2021 06:16 م

نقل الجناح الجوي للأمن العام إلى سلاح الجو الملكي

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الوكيل الاخباري - وقعت اليوم في القيادة العامة للقوات المسلحة اتفاقية تعاون جوي بين‏ القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي ومديرية الأمن العام، ‏بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة.
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‏وتتضمن الاتفاقية نقل الجناح الجوي للأمن العام إلى سلاح الجو الملكي، إضافة الى توقيع مذكرة ‏تعاون جوي عند حاجة مديرية الأمن العام للخدمات الجوية وبحسب المهمة المطلوبة وعن طريق سلاح الجو الملكي خلال عمليات البحث والانقاذ والاخلاء والحوادث الاستثنائية والطارئة.

وأكد رئيس هيئة الأركان ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي استمراراً للعمل المشترك والتنسيق الدائم بين مديرية الأمن العام والقوات المسلحة في شتى المجالات وتنفيذ الواحبات المشتركة ضمن منظومة الأمن الوطني.

واشار اللواء الركن الحنيطي إلى أن ضم جناح الأمن العام الجوي لسلاح الجو الملكي سيكون له آثار إيجابية في توحيد العمل الجوي تحت مظلة ومرجعية واحدة قادرة على تنفيذ الواجبات المشتركة أو ما تطلبه مديرية الأمن العام من خدمات جوية بحسب المهمة المطلوبة بكفاءة وسرعة وتنسيق عالٍ. 

‏ومن جانبه أكد مدير الأمن العام ان توحيد المهام الجوية تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية سلاح الجو الملكي، هو الخيار الأفضل والاكثر كفاءة لما يتمتعون به من قدرات‏ وخبرات متراكمة، ما يحقق مزيداً من التنسيق والكفاءة والسرعة عند تنفيذ اية واجبات او مهام تُطلب منهم.

‏وبين اللواء الركن الحواتمة مدى التعاون والتنسيق والعمل المشترك اليومي بين مديرية الأمن العام والقوات المسلحة‏ الأردنية - الجيش العربي في شتى المجالات؛ ‏‏لتحقيق المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقع الاتفاقية قائد سلاح الجو العميد الركن الطيار زيد النقرش ومساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الدكتور معتصم أبو شتال.

 




 

 


 

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