نقل الشاب حمزة إلى مدينة الحسين الطبية بطائرة طبية

الوكيل الإخباري - نقلت طائرة طبية مجهزة، الشاب حمزة القرعان، مساء الأحد، من مستشفى الملك عبد الله المؤسس في مدينة إربد إلى مدينة الحسين الطبية في العاصمة عمان ليتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة، بتوجيهات من الديوان الملكي.

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وتصدر وسم #عالجوا_حمزة عبر منصة تويتر في المملكة أمس وذلك إثر انفجار أسطوانة أكسجين أثناء عمله بأحد محال تجميع الخردوات في لواء الطيبة غرب مدينة إربد.



وكان النشطاء ناشدوا بحسب رصد " الوكيل الإخباري" جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بعلاج الشاب حمزة القرعان ونقله إلى مدينة الحسين الطبية منوهين إلى أن حالته الصحية سيئة.

