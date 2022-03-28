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الإثنين، 28-03-2022 04:33 م

نقل العاملين في أكاديمية البلقاء الالكترونية إلى ملاك جامعة البلقاء

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد فخري العجلوني إن مجلس الوزراء وافق على طلب الجامعة بنقل جميع موظفي أكاديمية البلقاء الإلكترونية وعددهم 11 إلى ملاك الجامعة.

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وبين الدكتور العجلوني أن الموظفين سيخضعون لجميع القوانين والأنظمة التي تنظم سير العمل في الجامعة، وبما يحقق لهم الأمان الوظيفي، إضافة إلى التأمين الطبي وامتيازات أبناء العاملين في الجامعة.


وقال " إن شركة البلقاء لخدمات التعليم الإلكتروني أصبحت شركة مملوكة للجامعة بشكل كامل بعد أن تم شراء حصة شركة الاستثمار لتنمية التكنولوجيا اعتبارا من تاريخ 1/2/2015، وأن الشركة بوضعها الحالي منفصلة تنظيميا وإداريا عن الجامعة، رغم قيامها بمهام مشابهة للمهام التي تقوم بها بعض العمادات والكليات والمراكز والوحدات والدوائر في الجامعة مثل كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحدة التقييم والامتحانات، ومركز الحاسوب".


وأضاف العجلوني أن وجود الأكاديمية بهذه الصورة في الجامعة والتي تتقاطع وتتضارب في المهام مع دوائر الجامعة ووحداتها ومراكزها، مما أدى إلى وجود تعقيدات وتعدد الجهات المسؤولة، الأمر الذي رتب على الجامعة تكاليف إضافية يمكن تلافيها من خلال دمج وهيكلة الأكاديمية ضمن عمادات ووحدات ومراكز الجامعة.

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