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الخميس، 27-01-2022 04:43 م

نقل عائلة سورية لمركز إيواء بمخيم الزعتري

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري أن الأوضاع في مخيم الزعتري طبيعية في ظل الحالة الجوية السائدة.

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وأضاف أنه تم تسجيل حالة لتسرب مياه الأمطار لأحد الكرفانات الذي تقطنه احدى العائلات لافتا إلى أنه تم على الفور نقل العائلة الى أحد مراكز الإيواء التي تم تجهيزها مؤخرا في المخيم للحالات الطارئة في ظل المنخفض الجوي الحالي لافتا انه تم تجهيز 3 مراكز ايواء داخل المخيم في وقت سابق وبسعة 6 عائلات لكل مركز.

 

وبين الحواري أن جميع الطرق الرئيسية والفرعية في مخيم الزعتري سالكة نظرا لترافق زخات الثلج مع هطولات مطرية الامر الذي ساهم بعدم تراكم الثلوج داخل اروقة المخيم.

 




 

 


 

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