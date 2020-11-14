السبت 14-11-2020
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السبت، 14-11-2020 12:27 ص

نقل قسم العظام من مستشفى الاميرة بسمة في اربد الى مستشفى الرمثا الحكومي

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الوكيل الاخباري - اوعز وزير الصحة الدُّكتور نذير عبيدات وللاستخدام الامثل للامكانات الطّبيّة والكوادر في محافظة اربد بنقل قسم العِظام من مستشفى الأميرة بسمة التعليمي إلى مُستشفى الرّمثا الحُكومي والقيام باجراء العمليات المُبَرمَجة لمرضى العظام في مستشفى الرمثا .

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جاء ذلك نظراً لتوفُّر الامكانيات في مستشفى الرمثا الحكومي الامر الذي يُساهمُ في تَخفيفِ الضَّغط عن مُستَشفى الأَميرة بَسمة التًَعليمي وتقديم الخدمات الطِّبيّة المناسبة لأَبناء مُحافَظةِ إربد وكذلك لتَوفير أَكبر عدد مُمكن من الأَسِرَّة في مُستشفى الأميرة بسمة التّعليمي.


 




 

 


 

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