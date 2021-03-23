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الثلاثاء، 23-03-2021 01:55 م

نقل قضية حادثة مستشفى السلط لمحكمة صلح جزاء عمّان

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الوكيل الإخباري- قررت محكمة التمييز صباح الثلاثاء، وبناء على طلب من رئيس النيابة العامة ولمقتضيات حسن سير العدالة وحفاظا على الأمن العام نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمّان.
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ويذكر في هذا الصدد أن المادة (328) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجزائية إلى أي محكمة أخرى حفاظا على الأمن العام ولمقتضيات حسن سیر العدالة.

وقد حددت محكمة صلح جزاء عمان يوم الأحد القادم 2021/3/28 موعدا للنظر في الدعوى.

 




 

 


 

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