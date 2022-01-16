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الأحد، 16-01-2022 04:14 م

نقل مواعيد التطعيم بمراكز التطعيم بعمان واربد

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الوكيل الإخباري - قررت وزارة الصحة بالتعاون مع ادارة الازمات تقرر نقل مواعيد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 17، 18، 19 كانون الثاني 2022  في مراكز التطعيم لمحافظتي العاصمة واربد نظراً للحالة الجوية التي تؤثر على المملكة اضافة اعلان

 كما يلي : 

حدائق الحسين الى قاعات يا هلا، حدائق الملك عبدالله المقابلين إلى صالة الأمير فيصل، حدائق الملك عبدالله الأول/ وادي صقرة إلى قاعة يا هلا 2، مدينة الحسن Drive thru إلى صالة مدينة الحسن، وتبقى مراكز التطعيم الأخرى تعمل كالمعتاد.

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