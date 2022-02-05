نقل مواعيد مراكز تطعيم يوم الأحد - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نقل مواعيد بعض مراكز التطعيم يوم الأحد في محافظتي العاصمة وإربد ، بسبب الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة .
وبينت أنه سيتم نقل مراكز تطعيم على النحو الآتي:
– نقل مواعيد مركز تطعيم حدائق الحسين إلى قاعات يا هلا مدينة الحسين للشباب – العاصمة.
– نقل مواعيد مركز تطعيم حدائق الملك عبدالله – المقابلين إلى صالة الأمير فيصل – القويسمة.
– نقل مواعيد مركز تطعيم حدائق الملك عبدلله الأول – وادي صقره إلى قاعة يا هلا 2 – العاصمة
– نقل مواعيد مركز تطعيم مدينة الحسن Drive thru إلى صالة مدينة الحسن – إربد.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة