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السبت، 05-02-2022 09:41 م

نقل مواعيد مراكز تطعيم يوم الأحد - اسماء

كورونا الوكيل


 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نقل مواعيد بعض مراكز التطعيم يوم الأحد في محافظتي العاصمة وإربد ، بسبب الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة .

وبينت أنه سيتم نقل مراكز تطعيم على النحو الآتي:

– نقل مواعيد مركز تطعيم حدائق الحسين إلى قاعات يا هلا مدينة الحسين للشباب – العاصمة.

– نقل مواعيد مركز تطعيم حدائق الملك عبدالله – المقابلين إلى صالة الأمير فيصل – القويسمة.

– نقل مواعيد مركز تطعيم حدائق الملك عبدلله الأول – وادي صقره إلى قاعة يا هلا 2 – العاصمة

– نقل مواعيد مركز تطعيم مدينة الحسن Drive thru إلى صالة مدينة الحسن – إربد.

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