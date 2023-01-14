نقل موافقات المعارض إلى جيدكو

الوكيل الإخباري - تبدأ المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، تلقي طلبات جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة لتنظيم المعارض والمهرجانات والبازارات المحلية وتنظيم الأجنحة الأردنية في المعارض الدولية اعتبارا من يوم غد الأحد.

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ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة اليوم السبت، يأتي القرار، بعد دخول قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 حيز التنفيذ.



وتعكف وزارة الصناعة والتجارة والتموين حاليا على إصدار تعليمات جديدة تنظم آلية إقامة وعمل المعارض الداخلية والخارجية بما يخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تنفيذ الحكومة لهذه الرؤية.