نقل 3 عائلات إلى مدرسة بدير علا - صور

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه وبالتنسيق مع متصرف لواء دير علا الدكتور محمد أبو جاموس فقد تم اليوم الجمعة نقل ثلاث عائلات مكونة من 18 فردًا من منازلهم إلى مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنين وهي من ضمن 10 مدارس خُصِّصت كمراكز إيواء في اللواء.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أنه وبعد الكشف عن بعض المنازل من قبل اللجنة التي يرأسها متصرف لواء دير علا وعضوية كل من مدير التربية والتعليم ومندوبين عن المركز الأمني والدفاع المدني والبلدية ومكتب التنمية الاجتماعية في اللواء فقد تبيَّن أن ثلاث منازل آيلة للسقوط وتشكل خطرًا على ساكنيها،وقد تم نقل ساكني تلك المنازل إلى مركز الإيواء.

وأضاف البيان أنه قد تمَّ تأمين العائلات بجميع ما يلزمهم وسيبقون في مركز الإيواء في المدرسة إلى حين إجراء الترميم للمنازل بما يحفظ سلامة ساكنيها.



وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قد أوعز لمديري التربية لفتح المدارس كمراكز إيواء خلال الحالة الجوية السائدة بالتنسيق مع الحكام الإداريين.











