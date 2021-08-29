الأحد 29-08-2021
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الأحد، 29-08-2021 03:20 م

نقيب أصحاب المدارس الخاصة : برنامج الفاقد التعليمي مجاني

مدارس-في-الحظر


الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني، ان أصل برنامج الفاقد التعليمي مجاني، ومن حق الطالب التعلم عبره، حيث أعدته الوزارة لتمكينه ولا يحق للمدرسة الامتناع عن إعطائه إياه لأي سبب كان.

واكد المتخصص في القضايا التعليمية المحامي عمر الطويل، أن هنالك العديد من الشكاوي لهذا الإجراء غير القانوني وغير المقبول بحق التعليم، فقانون التربية والتعليم الأردني يؤكد أن “التعليم والمال منفصلان بشكل واضح”، إذ اعتبر المدارس مرافق عامة، والأصل فيها المجانية.

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وأوضح أنه في حال رفض المدرسة الخاصة قبول طالب لديها، فهناك نص واضح في هذا النظام يجبرها على إرسال طلب بعدم القبول الى إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، شريطة إبلاغ ولي أمر الطالب قبل أربعة أشهر من تاريخ بدء الفصل الدراسي.

 

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