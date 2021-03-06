السبت 06-03-2021
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السبت، 06-03-2021 08:53 م

نقيب أصحاب المدارس الخاصة يحذر من هذا الامر

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الوكيل الاخباري -  قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن المدارس الخاصة سجلت عديد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المعلمين والطلبة كغيرها من المدارس الحكومية.
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وأوضح في تصريح لقناة المملكة أن المدارس الخاصة ورغم كافة الاحتياطات عرضة لتسجيل الإصابات التي قد تأتي من الداخل أو الخارج، مؤكدا التزامها بتعليمات وزارة التربية والتعليم في تطبيق البروتوكولات الصحية.

ونوه بأن وزارتي التربية والتعليم والصحة تتابع بشكل مستمر مع المدارس الخاصة التي تقوم بدورها في مواجهة الوباء، مبينا خطورة بقاء المدارس مفتوحة حال زادت نسبة الإصابات المسجلة بها عن النسبة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

 




 

 


 

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