الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 01:41 م

نقيب أصحاب المدارس الخاصة يوجه رسالة الى اولياء الامور

المدارس


الوكيل الاخباري - أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، أن هناك تخوف لدى أولياء الأمور من تكرار سيناريو العام الماضي، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى إرجاء تسجيل أبنائهم في المدارس.

وقال الصوراني في تصريحات صحفية إن هناك وقت لبداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022، داعيا أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم.

وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبوقديس أكدوا مرارا وتكرارا على أن التعليم لهذا العام سيكون وجاهيا، مشيرا إلى أن جميع تلك التأكيدات الحكومية لن تكون على العكس مع بداية الفصل الدراسي.

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