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الأربعاء، 13-10-2021 11:58 ص

نقيب أصحاب المطاعم يعلق على البلاغ رقم 46

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن البلاغ الجديد، لا يزيد الحال إلا سوءًا.

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وقال عواد بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه لا يوجد نهج حكومي يوازن بين الصحة والاقتصاد لغاية اللحظة.

 

وبين أن القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية هي في أواخر قائمة الاهتمام أو أجندة العمل الحكومي.


وعقب عواد على البلاغ 46 لأمر الدفاع رقم 19 أن المطاعم ومحال الحلويات على اختلاف تصنيفاتها هي الفئة الأكثر إلتزاما بكافة إشتراطات الصحة والسلامة العامة، والأكثر حفاظا على تطبيق التعليمات منذ بدء العمل بعد جائحة كورونا.

 

ونوه إلى أن ما المانع من جلوس أسرة أو جروب جماعي على طاولة واحدة إن سنحت الظروف.


وطالب الحكومة بضرورة مراعاة القطاع لأنهم على دراية كافية بحجم العمالة المحلية والوافدة، وأهمية إستمرار هذا القطاع بالعمل دون تعقيدات وخاصة التشدد بالقيود وتعدد الجهات الرقابية.

 

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