الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : القبض على شخص سلب 200 دينار تحت التهديد بالزرقاء

الاحتفال بزراعة 175 شجرة حرجية وإنشاء حديقة في مدينة الشرق بالزرقاء

نقيب اصحاب المخابر لـ الوكيل : لم نبلغ عن اجتماع لتحديد اسعار القطايف

ترجيح تثبيت اسعار المحروقات في تسعيرة شهر اذار القادم

بني مصطفى تلتقي وزير شؤون التنمية البريطاني

وفد عسكري مصري يزور مديرية الإعلام العسكري

تخريج دورتي الترجمة العسكرية الخاصة واللغة الإنجليزية في معهد اللغات العسكري

قيادة سلاح الجو الملكي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

هكذا رد العالم الهولندي على سؤال حول وقوع زلزال مدمر اليوم !

الملكة رانيا تلتقي سيدات في غور الصافي وتطلع على مشاريعهن الإنتاجية

الأربعاء، 22-02-2023 09:47 م

نقيب اصحاب المخابر لـ الوكيل : لم نبلغ عن اجتماع لتحديد اسعار القطايف

320226192919821470885


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى نقيب أصحاب المخابز عبد الاله الحموي ما يتم الحديث عنه حول اجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة ، لتحديد أسعار القطايف في شهر رمضان المبارك.

الحموي قال لموقع الوكيل الاخباري ان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اجتماع يوم غد الخميس عار عن الصحة ، مشيراً انه هناك اجتماع روتيني قبل شهر رمضان بعشرة ايام تقريباً كل عام لتحديد اسعار القطايف .

واضاف الحموي ان المعلومات لديه تشير ان وزير الصناعة غير متواجد في الاردن حالياً حتى يكون هناك اجتماع .

وفي نهاية حديثه تضرع الحموي الى الله ان يحفظ الوطن من كل مكروه مشيراً ان ما يحدث في البلاد حولنا من زلازل وتبعات لها اهم من الحديث عن هذا الاجتماع الذي لم نبلغ عنه وهو عبارة عن شائعات لا صحة لها .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

الاحتفال بزراعة 175 شجرة حرجية وإنشاء حديقة في مدينة الشرق بالزرقاء

wwwww

بني مصطفى تلتقي وزير شؤون التنمية البريطاني

e

وفد عسكري مصري يزور مديرية الإعلام العسكري

w

تخريج دورتي الترجمة العسكرية الخاصة واللغة الإنجليزية في معهد اللغات العسكري

wwww

قيادة سلاح الجو الملكي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

wwww

الملكة رانيا تلتقي سيدات في غور الصافي وتطلع على مشاريعهن الإنتاجية

أخبار متعلقة
eee

الأردن: نتلقى إشارات للتهدئة بالأراضي الفلسطينية

وو

10 % ارتفاع الطلب على استقدام العاملات في المنازل قبيل رمضان

الإسراء-والمعراج-856x481

في ذكرى الإسراء والمعراج..المسجد الأقصى إرث ديني وتاريخي وارتباط مقدس بالنبي العربي الهاشمي

0L5A1634 - Copy

المخابز: نعمل على مدار 24 ساعة لتأمين احتياجات المواطنين

IMG_6041

الحموي: اقبال كبير على المخابز بسبب الأحوال الجوية

133-001649-eiizef9xgaaia2f-7_700x400

وكلاء السياحة: 85 ألف معتمر أردني خلال الـ6 أشهر الماضية