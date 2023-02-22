نقيب اصحاب المخابر لـ الوكيل : لم نبلغ عن اجتماع لتحديد اسعار القطايف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى نقيب أصحاب المخابز عبد الاله الحموي ما يتم الحديث عنه حول اجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة ، لتحديد أسعار القطايف في شهر رمضان المبارك.



الحموي قال لموقع الوكيل الاخباري ان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اجتماع يوم غد الخميس عار عن الصحة ، مشيراً انه هناك اجتماع روتيني قبل شهر رمضان بعشرة ايام تقريباً كل عام لتحديد اسعار القطايف .



واضاف الحموي ان المعلومات لديه تشير ان وزير الصناعة غير متواجد في الاردن حالياً حتى يكون هناك اجتماع .



وفي نهاية حديثه تضرع الحموي الى الله ان يحفظ الوطن من كل مكروه مشيراً ان ما يحدث في البلاد حولنا من زلازل وتبعات لها اهم من الحديث عن هذا الاجتماع الذي لم نبلغ عنه وهو عبارة عن شائعات لا صحة لها .

اضافة اعلان