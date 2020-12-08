نقيب اصحاب المدارس الخاصة للوكيل : ظروف صعبة تعيشها المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في حديث خاص للوكيل الاخباري ان ما اقرته وزارة التربية والتعليم بحق بعض المدارس الخاصة غير منصف ويحتاج الى اعادة تقييم .

اضافة اعلان



واضاف الصوراني انه من حيث المبدأ يجب على المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بالبرتوكول الصحي وتطبيقه حسب أوامر الدفاع والالتزام بفلسفة وزارة التربية والتعليم .

واشار الصوراني انه كان من باب اولى ان تقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة ظروف المدارس الخاصة الصعبة التي تعيق عملها ومنها تردي الأوضاع المالية نتيجة جائحة كورونا .

واكد انه من الضرورة ان تقوم وزارة التربية بالبحث عن الأسباب التي تجبر المدارس الخاصة على اتخاذ إجراءات هي في حد ذاتها وسيلة ضغط لتحصيل مستحقاتها من أولياء الأمور كي تتمكن من دفع حقوق العاملين فيها .



