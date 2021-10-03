نقيب اصحاب المعاصر لـ الوكيل: 80 دينار سعر تنكة زيت الزيتون هذا العام

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري، اليوم الاحد، إنه من المتوقع انتاج كمية وفيرة من زيت الزيتون هذا العام.

اضافة اعلان

وقال العمري بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن المعاصر تتقاضى 65 قرشا لكل كيلو زيتون.

وأضاف أن سعر "تنكة" زيت الزيتون تتراوح ما بين 70-80 دينار هذا العام، مبينا أنها قريبة من تسعيرة العام الماضي.

ويتوقع العمري ان يكون انتاج هذا العام 160 ألف طن من ثمار الزيتون و 40 طن لتخليل الزيتون و22 ألف طن لزيت الزيتون.

ونوه إلى ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية اللازمة وشروط الصحة والسلامة العامة.

وكان قد قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات تحديد يوم الاحد الموافق 10/10/2021 للبدء بفتح معاصر الزيتون العاملة في المملكة.