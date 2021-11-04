نقيب اصحاب المعاصر يحذر

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب اصحاب المعاصر محمود العمري، اليوم الخميس، ان الموسم الحالي لقطاف الزيتون مبشر بكميات جيدة.



وقال العمري بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن أكثر المناطق اقبالا على عصر الزيتون هي عجلون والمناطق الشفا غورية وباقي المناطق بدأت بـ1/ 11.



وأضاف أنه يجب على المواطنين شراء زيت الزيتون من المناطق الموثوقة لأنه لا يفحص حسيا، محذرا من شراء زيت الزيتون من مواقع التواصل.



وأشار إلى أن السعر المثالي والمنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن ما بين 75 إلى 85 دينار، حسب العرض والطلب ورغبة المواطنين.

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