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الأحد، 25-12-2022 10:25 ص

نقيب الألبسة: إقبال ضعيف على الملابس الشتوية ونبحث بالأسباب

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان إن الإقبال على الملابس الشتوية ضعيف وغير متوقع خلال موسم الأعياد والموسم الشتوي الذي كان يتسم بالحركة الشرائية خلال الأعوام الماضية.

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وأضاف علان اليوم الاحد لـ "الوكيل الإخباري" أن النقابة تدرس مع التجار أسباب ضعف الإقبال خلال الموسم الشتوي الحالي ، مؤكداً أنه سيتم خلال الأيام القادمة تقييم الوضع الحالي لقطاع الألبسة .  


وأشار أن الحالة الجوية تؤثر على الحركة الشرائية بشكل عام، متأملاً أن تنشط الحركة مع دخول فصل الشتاء وتأثير المنخفضات الجوية.


ونوه أن التجارة الإلكترونية مازالت تنعكس سلباً على الحركة الشرائية للأسواق المحلية .


 




 

 


 

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