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السبت، 21-01-2023 12:48 م

نقيب الألبسة: الخصومات على البضائع الشتوية أكثر نسبياً من المعتاد

اواعي شتوية


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان إن موسم البضائع الشتوية في الأسواق المحلية مستمر لغاية شهر شباط القادم .

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وأضاف علان لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن الخصومات على البضائع الشتوية أكثر نسبياً من المعتاد خلال الفترة الحالية معللا ذلك بسبب التنافس القوي بين التجار وضعف الإقبال على الأسواق.


وأكد أن الخصومات حقيقية ونسبتها عالية في الأسواق حيث تتراوح من 30 إلى 80 % منوهاً أنها تخضع للرقابة من قبل النقابة .


وأشار أن في بداية شهر آذار القادم سنشهد الانتقال من موسم البضائع الشتوية إلى الربيعية والصيفية لافتا أنه لا يمكن الفصل بين موسمي الربيع والصيف .


وكان علان في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري" أكد أن من أهم أسباب ضعف الإقبال على الأسواق التجارة الإلكترونية.


 




 

 


 

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