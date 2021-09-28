الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

99 % من خدمات الضمان متاحة إلكترونياً

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

إقبال كبير على خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عودة تسيير رحلات ركاب الملكية الأردنية مع سوريا اعتبارا من 3 تشرين الأول

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

مدرسة تشكل ازعاج للسكان في عمان والوزارة تتابع

اعتقال 9 أشخاص بعد مشاجرة في إربد

الأردن يوجه مذكرة احتجاج تطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكات المسجد الأقصى

أمن الدولة: نطق الحكم بقضية التبغ الأربعاء

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

الثلاثاء، 28-09-2021 11:44 ص

نقيب الألبسة لـ الوكيل :الصين تقلص رحلاتها المحملة بالبضائع الشتوية إلى المملكة

محل اواعي


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان إن الموانئ الصينية لديها مشكلة بالشحن حيث تقتصر الرحلات من الصين إلى الأردن إلى رحلة واحدة خلال الشهر بعد أن كانت ترسل 8 رحلات شهرياً.

وأكد علان اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن رحلة واحدة للشحن البري من الصين إلى المملكة قد تسبب بتأخير البضائع الشتوية في الأسواق المحلية.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراء للتسهيل على التجار بحيث تعمل على تخفيض الرسوم الجمركي حتى لو بشكل مؤقت فقط.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202127145820960492538

99 % من خدمات الضمان متاحة إلكترونياً

مهرجان منضاط

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

المؤسسة المدنية

إقبال كبير على خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

6073e48b28d43

عودة تسيير رحلات ركاب الملكية الأردنية مع سوريا اعتبارا من 3 تشرين الأول

درك1

اعتقال 9 أشخاص بعد مشاجرة في إربد

الخارجية الوكيل

الأردن يوجه مذكرة احتجاج تطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكات المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
حدود جابر

غرفة تجارة الأردن: فتح حدود جابر ينشّط حركتي التجارة والتصدير

شاحنات

نقابة الشاحنات: إعفاء الناقلين متلقي اللقاح من فحص كورونا

1 (18)

بريطانيا تلغي تحذير السفر إلى الأردن

8202114134949943977958

مطالبة بإعفاء المزارعين من القروض

920212154352204712794

أسترازينيكا : نتعاون مع الأردن للقضاء على الجائحة

612fe9b30a9d1

الحكومة تقرر رفع الأنظمة المعدلة من هيئة الإعلام عن موقع ديوان التشريع والرأي