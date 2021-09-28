نقيب الألبسة لـ الوكيل :الصين تقلص رحلاتها المحملة بالبضائع الشتوية إلى المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان إن الموانئ الصينية لديها مشكلة بالشحن حيث تقتصر الرحلات من الصين إلى الأردن إلى رحلة واحدة خلال الشهر بعد أن كانت ترسل 8 رحلات شهرياً.



وأكد علان اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن رحلة واحدة للشحن البري من الصين إلى المملكة قد تسبب بتأخير البضائع الشتوية في الأسواق المحلية.



ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراء للتسهيل على التجار بحيث تعمل على تخفيض الرسوم الجمركي حتى لو بشكل مؤقت فقط.



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