السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

إيطاليا اليوم بلا غاز روسي

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

إعادة انتخاب البحريني عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي

الشروع بالقتل لعربية طعنت زوجها وسكبت ماء مغلي عليه في المفرق

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات مجلس الأمة وهما في السجن

قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك

إلغاء وتأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب

فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط

السبت، 01-10-2022 12:46 م

نقيب الألبسة: 10% الإقبال على الأسواق رغم التخفيضات

ببب


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان أن الإقبال على الأسواق المحلية لا يتجاوز الـ 10% حالياً بالرغم من التخفيضات التي تصل إلى أكثر من 70% على البضائع الصيفية . 

اضافة اعلان


وأضاف علان لـ "الوكيل الإخباري" أن المواقع الإلكترونية الخارجية تقوم بتخفيضات كبيرة على البضائع لأنها شبه معفاة من الرسوم الجمركية مما يعكس ركوداً على الأسواق المحلية .


وتابع " لا يستطيع التاجر المحلي أن يقوم بتخفيضات كبيرة بسبب إلتزامه بالضرائب و الرسوم الجمركية" .


وقال علان إن الخصومات لم تنعكس على حركة الأسواق مشيراً أن الخصومات مستمرة لغاية بدء الأجواء الباردة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8b90c1af-569e-4fd8-b608-09830c816b29

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

iF5vMRtnRGETi7J2lUwElTM05zCSsQtQpqWW6Pdg

نقلة نوعية يشهدها القطاع الصحي في الطفيلة

main_image621c87ab98ecb

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

KASEs5WyACFnll0S5YE5Ll0A5P5HcRdK6ms7acLu

الشروع بالقتل لعربية طعنت زوجها وسكبت ماء مغلي عليه في المفرق

9cd0fb2b-التعليم-العالي-2

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

4PMr5V5FgyDu9tqVGgAzCnhkWicUo7WiW9ie7Km5

فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط

أخبار متعلقة
6d79275e-الجمارك

871 مليون دينار حاصلات الجمارك في النصف الأول من العام الحالي

6666666666

علان: زيادة رسوم عبور "السويس" سيرفع أسعار بعض السلع محلياً