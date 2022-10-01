نقيب الألبسة: 10% الإقبال على الأسواق رغم التخفيضات

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان أن الإقبال على الأسواق المحلية لا يتجاوز الـ 10% حالياً بالرغم من التخفيضات التي تصل إلى أكثر من 70% على البضائع الصيفية .

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وأضاف علان لـ "الوكيل الإخباري" أن المواقع الإلكترونية الخارجية تقوم بتخفيضات كبيرة على البضائع لأنها شبه معفاة من الرسوم الجمركية مما يعكس ركوداً على الأسواق المحلية .



وتابع " لا يستطيع التاجر المحلي أن يقوم بتخفيضات كبيرة بسبب إلتزامه بالضرائب و الرسوم الجمركية" .



وقال علان إن الخصومات لم تنعكس على حركة الأسواق مشيراً أن الخصومات مستمرة لغاية بدء الأجواء الباردة .

