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الأحد، 21-11-2021 04:43 م

نقيب الاطباء : علينا دراسة العودة للتعليم عن بعد

مدرسة


الوكيل الاخباري - طالب القائم باعمال نقيب الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة الحكومة بوقف التجمعات لمدة ثلاث شهور على الاقل في ظل دخول المملكة بالموجة الرابعة مشيرا الى ان التجمعات تساهم في زيادة اعداد الاصابات ونشر الفيروس .

وقال ان الاغلاقات ستفرض نفسها في حال استمر الارتفاع بالاصابات وحالات الدخول الى المستشفيات واذا وصلت الى مرحلة فوق طاقتها الاستيعابية وعدم قدرة النظام الصحي على التحمل ، لافتا الى ان الجهات الرسمية يجب ان تدرس العودة للتعليم عن بعد لوقف التجمعات وعدم المكابرة .

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