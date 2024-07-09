نقيب الاطباء : قرارات صارمة بشأن لائحة الأجور الطبية

الوكيل الاخباري - عبّر نقيب الأطباء زياد الزعبي ، عن رفض النقابة الدخول بجولات حوار جديدة مع الجهات التأمينية بخصوص لائحة الأجور، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد النقابة للحوار مع الحكومة.

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وأضاف أنه من المستحيل العودة لتسعيرة 2008.

وأعلن الزعبي عن وقف التعامل مع الجهات التأمينية من قبل الأطباء في حال لم يجرِ اعتماد لائحة أجور 2024.

ولدى سؤال الزعبي عن دقة لائحة الأجور التي ألغيت في حال كانت مطابقة للاتفاق مع الحكومة قال في تصريحات صحفية : "ليس من صلاحية النقابة إرسال لائحة أجور للجريدة الرسمية مباشرة، وإنما عن طريق وزارة الصحة والتي بقيت بأدراجها لنحو شهرين".