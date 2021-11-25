نقيب الالبسة : لا تمديد لفترة الخصومات

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -



توقع نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان أن ذروة الإقبال على الأسواق ستكون اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء في قطاع الألبسة والأحذية.

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وأضاف علان اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا تمديد لفترة التخفيضات في الأسواق مؤكدا أنها ستنتهي يوم السبت القادم.



ودعت غرفة تجارة عمان، تجار العاصمة والمواطنين إلى التقيد ببروتوكول إجراءات العمل والوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء عملية التسوق في المولات والأسواق والمحال التجارية، خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، والتي بدأت من يوم أمس الأربعاء .

