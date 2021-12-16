نقيب الالبسة يتوقع ارتفاعاً طفيفاً على أسعار الشحن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



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توقع نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان أن تشهد أسعار الشحن البحري ارتفاعا طفيفا خلال الفترة القادمة .وأوضح علان اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن الارتفاع سيكون بسبب اقتراب موعد رأس السنة الصينية والذي يعمل على زيادة إقبال القطاعات التجارية العالمية على الطلب وعندها ترتفع أجور شحن البضائع القادمة من الصين.ونوه أن الارتفاع الطفيف في اسعار الشحن من الممكن أن ينعكس على أسعار البضائع في الأسواق المحلية خلال الفترة القادمة .وكانت قد استقرت أسعار الشحن البحري عالميا خلال شهر تشرين الثاني الماضي .