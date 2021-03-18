نقيب التجار يكشف سبب ارتفاع أسعار زيت القلي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





أوضح رئيس غرفة تجارة عمان، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بدأ تدريجيا من شهر ايلول 2020 وحتى اليوم، مشيرا إلى أن "البعض" بدأ استغلال هذا الارتفاع لتصفية حسابات مع الحكومة او ربط الارتفاع بغياب الرقابة وجشع التجار .وقال الحاج توفيق في منشور له عبر فيسبوك، إن أسعار المواد الاولية الان في العالم اعلى من السوق المحلي.وبين أن أكثر سلعة يطلبها المستهلك هي زيت دوار الشمس او ما يسمى عباد الشمس، وكان سعر الطن منها في اوكرانيا او روسيا وغيرها في شهر ايلول العام الماضي 900 دولار، اما سعره اليوم حوالي 1800 دولار، بمعنى أن معدل الارتفاع عالميا لم ينعكس على الاسعار محليا بنفس النسبة.واشار الى ارتفاع اسعار عبوات "البلاستيك، والتنك" إضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن البحري.وبين أنه لو كان هناك استغلال وغياب للرقابة لارتفعت كل الاسعار.واشار نقيب تجار المواد الغذائية إلى أنه ما حدث كله بسبب عدم وجود مرصد للاسعار او جهة يثق فيها المستهلك الاردني تعطيه المعلومة على مدار العام ولكافة السلع والخدمات وهذا يخدم الدولة ويعزز ثقة المواطنين بها.