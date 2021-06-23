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الأربعاء، 23-06-2021 07:57 م

نقيب الجيولوجيين: انتخابات النقابة بـ 6 آب المقبل

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الوكيل الاخباري - تعقد الهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين الأردنيين اجتماعها الأول في 6 آب المقبل لمناقشة التقارير المالية والإدارية وانتخاب مجلس جديد للنقابة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيعقد المجلس جلسة أخرى في 20 من ذات الشهر.اضافة اعلان


وقال نقيب الجيولوجيين صخر النسور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها الأول في 6 آب بعد موافقة الحكومة على إجراء الانتخابات.

وأضاف أنه سيجري فتح باب الترشح لموقع النقيب وأعضاء الهيئة العامة في شهر تموز المقبل مع إمكانية تسديد الاشتراكات، موضحا أن عدد أعضاء الهيئة العامة يبلغ ألف عضو، المسددين منهم لغاية الآن 530 عضوا.

 




 

 


 

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