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الثلاثاء، 28-09-2021 02:57 م

نقيب الصيادلة لـ الوكيل: سعر لقاح الانفلونزا الموسمية 12.70 دينارا

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، اليوم الثلاثاء، أن مطعوم الانفلونزا الموسمية متواجد في الصيدليات منذ شهر آب الماضي.

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وقال الكيلاني بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر اللقاحات الخاصة بالانفلونزا الموسمية تبلغ 12.70 دينارا.

 

واضاف الكيلاني أن مطعوم الأنفلونزا الموسمية يقي من سلالات الفيروس الأكثر انتشارا a.b، وانفلونزا الخنازير، منوها إلى أنه لا يتعارض مع مطعوم كورونا.

 

وأشار إلى ان متلقي لقاح الانفلونزا الموسمية لا يعني انه لن ينصاب بالأنفلونزا طوال العام، وانما تكون الأعراض خفيفة، موضحا انها تقي من فيروسات كثيرة.

 

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