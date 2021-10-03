نقيب الصيادلة لـ الوكيل: فيتامينات الحديد لطلبة المدارس آمنة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، اليوم الاحد، إن الفيتامينات التي تحتوي على عنصر الحديد، والتي ستوزع على طلبة المدارس آمنة.

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وقال الكيلاني بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن فيتامينات الحديد عبارة عن مكملات غذائية ومصادرها عديدة أبرزها الحبوب .

ونوه إلى ان ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد اشاعات، و لا يمكن أن يتسبب فيتامينات الحديد بالعقم.

وأضاف أن فائدة فيتامينات الحديد تكمن في تقوية الدم وزيادة المناعة وتمد الجسم بالطاقة والحيوية ويحمي من أمراض عدة.

وبين أن انخفاض مخزون الحديد لدى الطلبة، يعود لثقافة المواطن بتناول مشروبات تعمل على تقليل امتصاص الحديد.

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