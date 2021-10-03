الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة لـ الوكيل : تعطل الموقع لغايات الصيانة بشكل مؤقت

بيان هام من السفارة الاردنية في سلطنة عمان بشأن اعصار شاهين

محافظ العاصمة لـ الوكيل : قرار نهائي بإزالة العمارة المتصدعة

إغلاق 3 مكاتب سياحية وإيقاف 9 أخرى لمخالفتها اشتراطات سياحة العبور

البنك المركزي : تعميم بخصوص إجراءات العناية المبسطة

مصر.. إصابات كورونا ترتفع أكثر من 150% خلال شهر

الأمانة لـ الوكيل: أشد العقوبات بحق من اعتدى على عامل الوطن

مدير مستشفيات البشير لـ الوكيل : تعزيز الكوادر التمريضية في قسم الإسعاف

وزارة التربية تعلن عن فئات الطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين

نقيب الصيادلة لـ الوكيل: فيتامينات الحديد لطلبة المدارس آمنة

الأحد، 03-10-2021 01:39 م

نقيب الصيادلة لـ الوكيل: فيتامينات الحديد لطلبة المدارس آمنة

1020211192151816376853


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، اليوم الاحد، إن الفيتامينات التي تحتوي على عنصر الحديد، والتي ستوزع على طلبة المدارس آمنة.

اضافة اعلان

 

وقال الكيلاني بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن فيتامينات الحديد عبارة عن مكملات غذائية ومصادرها عديدة أبرزها الحبوب .

 

ونوه إلى ان ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد اشاعات، و لا يمكن أن يتسبب فيتامينات الحديد بالعقم.

 

وأضاف أن فائدة فيتامينات الحديد تكمن في تقوية الدم وزيادة المناعة وتمد الجسم بالطاقة والحيوية ويحمي من أمراض عدة.

 

وبين أن انخفاض مخزون الحديد لدى الطلبة، يعود لثقافة المواطن بتناول مشروبات تعمل على تقليل امتصاص الحديد.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ديوان الخدمة

ديوان الخدمة لـ الوكيل : تعطل الموقع لغايات الصيانة بشكل مؤقت

1020212135238187453188

محافظ العاصمة لـ الوكيل : قرار نهائي بإزالة العمارة المتصدعة

إغلاق 3

إغلاق 3 مكاتب سياحية وإيقاف 9 أخرى لمخالفتها اشتراطات سياحة العبور

عامل وطن

الأمانة لـ الوكيل: أشد العقوبات بحق من اعتدى على عامل الوطن

9202121115828582163685

مدير مستشفيات البشير لـ الوكيل : تعزيز الكوادر التمريضية في قسم الإسعاف

920213021031512373773

وزارة التربية تعلن عن فئات الطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين

أخبار متعلقة
920212002923430124329

عجلون تنفذ حملة بيئية تطوعية في راجب

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

الحكومة : التعليم المدمج هو السائد في المدارس

الطفيلة

إطلاق مبادرة السلامة للجميع في الطفيلة

طفلة 4

التربية : انخفاض عدد مدارس التناوب في المملكة

طفلة 4

الحكومة : الملك يحرص على تطوير قطاع التربية والتعليم