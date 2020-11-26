نقيب الصيادلة للوكيل : لقاحات ضد كورونا يمكن تخزينها عند حرارة غير منخفضة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الصيادلية ، الدكتور زيد الكيلاني ، أن وزارة الصحة تعمل على تجهيز ثلاجات خاصة داخل مستشفيات الوزارة ، ضمن آلية معينة ، وإجراءات احترازية لغايات تخزين لقاح ضد فيروس كورونا ، لحفظ القيمة الدوائية في اللقاح.
وأشار الكيلاني في معرض حديثه ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن الأردن سيعتمد على ما يزيد على (3) شـــركات عالمية لغايات الاستيراد ، مطلع العام القادم .
وأجاب على سؤال حول إمكانية حفظ اللقاح المستورد عند درجات حرارة "ليست منخفضة" ، وفق دراسات عالمية رصدها "الوكيل الإخباري" ، قائلا " هنالك أنواعا معينة من اللقاح ، يمكن حفظها عند درجة حرارة المستودعات العادية ، إلا أن هنالك أنواعا أخرى من اللقاحات تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جدا تصل إلى (80) درجة مئوية تحت الصفر" .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة