نقيب الصيادلة للوكيل : لقاحات ضد كورونا يمكن تخزينها عند حرارة غير منخفضة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الصيادلية ، الدكتور زيد الكيلاني ، أن وزارة الصحة تعمل على تجهيز ثلاجات خاصة داخل مستشفيات الوزارة ، ضمن آلية معينة ، وإجراءات احترازية لغايات تخزين لقاح ضد فيروس كورونا ، لحفظ القيمة الدوائية في اللقاح.

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وأشار الكيلاني في معرض حديثه ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن الأردن سيعتمد على ما يزيد على (3) شـــركات عالمية لغايات الاستيراد ، مطلع العام القادم .

وأجاب على سؤال حول إمكانية حفظ اللقاح المستورد عند درجات حرارة "ليست منخفضة" ، وفق دراسات عالمية رصدها "الوكيل الإخباري" ، قائلا " هنالك أنواعا معينة من اللقاح ، يمكن حفظها عند درجة حرارة المستودعات العادية ، إلا أن هنالك أنواعا أخرى من اللقاحات تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جدا تصل إلى (80) درجة مئوية تحت الصفر" .

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