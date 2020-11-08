نقيب الصيادلة للوكيل : ندرس استيراد المزيد من المطاعيم الرباعية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الصيادلة ، الدكتور زيد الكيلاني ، أنه يتم دراسة استيـــراد المطعوم الرباعي الخاص بالأنفلونزا الموسميّة من الخارج ، نتيجة لزيادة الطلب عليه في المملكة ، في ظلّ جائحة كورونا، والتي تزامنت مع موسم فصل الشتاء.
وأوضح الكيلاني ، الأحــد، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّه تمّ توزيع المطعوم أمس السبت ، على القطاع الخاص ، وما زالت عملية التوزيع "مستمرة" ، منوها أن عددها يصل نحو (30) ألف مطعوم .
وبيّن أن هنالك تحدّيات تواجه الأردن ، بشأن المطعوم الرباعي ، تتمثّل بأسعاره ، عدا عن تأخر وصول الشحنــة من الدول المصدّرة له ، ما يعني دراسة هذين الأمرين قبل اتخــاذ القرار المناسب.
"ولن تحصل الصيدلية الواحدة على أكثر من 8 مطاعيم ، نتيجة لشحّ الكمية التي تم استيرادها ، إثر زيادة الطلب عليها عالميا ، خاصة من فئة كبار السّن ، ومن يعانون الأمراض المزمنـــة " ، وفق الكيلاني.
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