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نقيب الصيادلة: لم يتم السماح للقطاع الخاص باستيراد مطعوم كورونا

الإثنين، 22-03-2021 03:30 م

نقيب الصيادلة: لم يتم السماح للقطاع الخاص باستيراد مطعوم كورونا

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الوكيل الاخباري - قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، الاثنين، إنه لغاية هذه اللحظة لم يتم السماح للقطاع الخاص باستيراد المطعوم، موضحاً أنه لم يتم تبليغهم بالتعليمات والشروط.
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وأضاف خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار، أنه تم بدء التباحثات والتواصل مع الشركات العالمية، لكن حتى اللحظة لم يصلنا شروط أو تعليمات من الحكومة، وقد لا يستطيع القطاع الخاص بهذه المرحلة الاستيراد".

"علمنا عن السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات من الإعلام، ومنذ أن عرفنا وسمعنا عن طريق الإعلام ونحن نحاول التواصل مع جميع الجهات لنعرف ما هو المطلوب من القطاع الخاص"، وفق الكيلاني.

وأوضح أنه "في ظل الجائحة معظم شركات الأدوية تقوم ببيع اللقاح بسعر الكلفة وذلك لأن اللقاح لم يحصل على الإجازة الكاملة بل على الإجازة الطارئة، وذلك لكي تتحمل حكومة هذه الشركات المسؤولية وهذا متعارف عليه".

 




 

 


 

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