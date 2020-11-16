نقيب الصيادلة يبشر الأردنيين حول لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، اليوم الاثنين، إن لقاح شركة موديرنا يحفظ على درجة حرارة طبيعية وهذا يسهل آلية وصوله إلى المملكة.



وأكد الكيلاني في تصريحات صحفية، أن الحكومة لا تملك القدرة على تخزين لقاح كورونا الذي انتجته شركة فايزر والذي يتطلب درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر لتخزينه، مبينا أنه لا يوجد لدينا مخازن مؤهلة لمثل هذه الأدوية حتى بالقطاع الخاص.

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ونوه إلى أن المؤشرات الأولية حول لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا مبشرة جدا، وتسير بالاتجاه الصحيح، خاصة أن المطعوم يؤخذ على دفعتين.

جاء ذلك، بعد أن قالت شركة موديرنا الاثنين إن لقاحها التجريبي للوقاية من كوفيد-19 فعال بنسبة 94.5% بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية في مرحلة متأخرة، لتصبح موديرنا بذلك ثاني شركة أدوية أمريكية تعلن عن نتائج تتجاوز التوقعات بكثير خلال أسبوع.



وإلى جانب لقاح شركة فايزر، الذي أظهر أيضا فعالية بنسبة تزيد عن 90% وفي انتظار المزيد من بيانات السلامة والمراجعة التنظيمية، يمكن أن تحصل الولايات المتحدة على لقاحين مصرح بهما للاستخدام في حالات الطوارئ في ديسمبر كانون الأول.



وسيتاح ما يصل إلى 60 مليون جرعة من اللقاحات بحلول نهاية العام.



