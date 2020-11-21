نقيب الصيادلة يحذر من سحب اعتماد بعض المستشفيات

الوكيل الإخباري- قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، السبت، إن وزارة الصحة بحاجة لما لا يقل عن 350 صيدلانيا وبشكل عاجل لتغطية حاجة المستشفيات والمراكز الصحية وللمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتحدث الكيلاني عن "طلب وزارة الصحة مؤخرا 25 صيدلانيا فقط".



وأكد الكيلاني في بيان، "ضرورة تفعيل دور الدكتور الصيدلي في التصدي للفيروس، أسوة بالقطاعات الطبية الأخرى والمستشفيات التي قامت بتفعيل دور الدكتور الصيدلي والرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية".



وأشار إلى أن "النقابة مسؤولة عن حماية منتسبيها"، داعيا وزارة الصحة إلى التعاون مع النقابة على هذا الصعيد والأخذ بمقترحاتها.



وحذر من إمكانية أن يتم سحب شهادات الاعتمادية من مستشفيات الوزارة في حال لم يتم تطبيق شروطها.



وانتقد الكيلاني، عدم وجود صيادلة أصحاب اختصاص في مراكز ولجان الأوبئة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لوضع بروتوكولات العلاجية اللازمة بمساهمة الصيادلة أصحاب الاختصاص.





