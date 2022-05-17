نقيب الصيادلة يعلق على تجميد عضوية 8 آلاف صيدلاني بسبب الرسوم

الوكيل الإخباري - نفى نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني وجود قرار بشطب او تجميد عضوية 8 آلاف صيدلي من قوائم النقابة بسبب عدم دفع الرسوم والاشتراكات السنوية.



وأكد الكيلاني لـ " الوكيل الإخباري" إن نشر قوائم المتخلفين عن دفع الاشتراكات ليس له أي علاقة بإجراء الانتخابات التي ستجري الجمعة المقبل، موضحاً أن القوائم لاشعار المتخلفين بضرورة سداد المبالغ المترتبة عليهم.

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وشدد أنه تم منح المتخلفين عن الدفع مدة شهر قبل أن يرفع الاسم لوزارة الصحة ويشطب من القوائم، مؤكداً أنه لم يشطب أسم أي عضو من القوائم حتى الآن.



وأشار إلى أن عدد كبير من الاعضاء المنشور اسماؤهم في القوائم دفعوا الرسوم، موضحاً أن هذه القوائم مُعلقة منذ عام 2019، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيالها، خاصة خلال جائحة كورونا.



وأوضح الكيلاني أن النقابة تعمل وفقاً للقانون وتقوم بنشر أسماء المتخلفين عن دفع الرسوم بالصحف، مؤكداً أنه لا يوجد موعد محدد لنشر القوائم وإنما على مدار العام.



وبين أن أغلب الاعضاء المتخلفين عن الدفع يسددون الرسوم قبل الانتخابات ليتمكنوا من التصويت.



وكانت شكاوى وصلت "الوكيل الإخباري" حول رفع أسماء المتخلفين عن دفع الرسوم من قوائم المزاولة وسجلات صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي.



وقال صيادلة لـ "الوكيل الاخباري" إن بعضهم لا يعمل وغير قادر على دفع الرسوم السنوية، مطالبين أن تقف النقابة إلى جانبهم لتأمين فرص عمل لهم..