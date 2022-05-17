الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 2.62 %

نقيب الصيادلة يعلق على تجميد عضوية 8 آلاف صيدلاني بسبب الرسوم

الغذاء والدواء: توفر حليب "نيو كيت" وتسريع عملية تسجيل عدة بدائل له

التربية: تحويل رواتب معلمي الاضافي لشهر نيسان إلى البنوك

مساعٍ أردنية لإعادة تَأْهيل الخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع سوريا

بعد قرار حظر التصدير.. توقف شحنات بمئات آلاف الأطنان من القمح في أحد موانئ الهند

الأردنيون يحتفلون لثلاثة أيام بعيد الاستقلال 76 - تفاصيل

الاحتلال يعتقل حامي تابوت شيرين أبو عاقلة

تركيا بصدد إنتاج دبابة حديثة

الثلاثاء، 17-05-2022 02:52 م

نقيب الصيادلة يعلق على تجميد عضوية 8 آلاف صيدلاني بسبب الرسوم

shutterstock_1223771284-730x438


الوكيل الإخباري - نفى نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني وجود قرار بشطب او تجميد عضوية 8 آلاف صيدلي من قوائم النقابة بسبب عدم دفع الرسوم والاشتراكات السنوية. 

وأكد الكيلاني لـ " الوكيل الإخباري" إن نشر قوائم المتخلفين عن دفع الاشتراكات ليس له أي علاقة بإجراء الانتخابات التي ستجري الجمعة المقبل، موضحاً أن القوائم لاشعار المتخلفين بضرورة سداد المبالغ المترتبة عليهم.

اضافة اعلان


وشدد أنه تم منح المتخلفين عن الدفع مدة شهر قبل أن يرفع الاسم لوزارة الصحة ويشطب من القوائم، مؤكداً أنه لم يشطب أسم أي عضو من القوائم حتى الآن.


وأشار إلى أن عدد كبير من الاعضاء المنشور اسماؤهم في القوائم دفعوا الرسوم، موضحاً أن هذه القوائم مُعلقة منذ عام 2019، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيالها، خاصة خلال جائحة كورونا. 


وأوضح الكيلاني أن النقابة تعمل وفقاً للقانون وتقوم بنشر أسماء المتخلفين عن دفع الرسوم بالصحف، مؤكداً أنه لا يوجد موعد محدد لنشر القوائم وإنما على مدار العام. 

وبين أن أغلب الاعضاء المتخلفين عن الدفع يسددون الرسوم قبل الانتخابات ليتمكنوا من التصويت.


وكانت شكاوى وصلت "الوكيل الإخباري" حول رفع أسماء المتخلفين عن دفع الرسوم من قوائم المزاولة وسجلات صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي. 


وقال صيادلة لـ "الوكيل الاخباري" إن بعضهم لا يعمل وغير قادر على دفع الرسوم السنوية، مطالبين أن تقف النقابة إلى جانبهم لتأمين فرص عمل لهم..

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-05-17 at 3.17.53 PM

إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

62838991e511f

تدهور شاحنة محملة بالقمح على اتوستراد الزرقاء - صور

7f897489-0b80-4ae4-9102-40742b20b79d

الغذاء والدواء: توفر حليب "نيو كيت" وتسريع عملية تسجيل عدة بدائل له

M63A8882

التربية: تحويل رواتب معلمي الاضافي لشهر نيسان إلى البنوك

56246_large

مساعٍ أردنية لإعادة تَأْهيل الخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع سوريا

281504347_366066752221703_1365183981740974468_n

الأردنيون يحتفلون لثلاثة أيام بعيد الاستقلال 76 - تفاصيل

أخبار متعلقة
M63A0381

هواري: كورونا أثبتت نجاعة التعاون بين الدول لمجابهة الأوبئة

imgid551790

زراعة الكرك: خطط لتطوير القطاع وتوفير فرص العمل

agriculture-1024x570-1

مشروع زراعي ضخم للضمان الإجتماعي يرى النور قريباً - تفاصيل

320221132138496004480

12.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" نهاية الربع الأول

3f049a52-fb1e-4e5c-a375-f0c1624aadda

زيادة حوافز موظفين في وزارة الصحة - تفاصيل

كمم

صبيح المصري: متفائل بالفترة المقبلة ومستمرون بالإستثمار في الأردن