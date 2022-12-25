الأحد 25-12-2022
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بيان صادر عن أبناء قبيلة بني صخر
رئيس اللجنة القانونية النيابية : عدد المطلوبين على ديون مدنية نحو 155 ألف شخص
نقيب المحامين "لا يؤيد" تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين
الأردنيون على موعد مع تخفيض اسعار البنزين والكاز والديزل بهذه المقادير
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أخبار الشركات
زين قدّمت رعايتها لأضخم فعاليات المملكة في 2022
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مركز Zain Esports يواصل تألقه مع 3.3 مليون مشاهد .. ووعد بالمزيد مع الجيل الخامس
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كيف نتعايش مع متحورات أوميكرون الجديدة؟ نصائح من الصحة العالمية