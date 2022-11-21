نقيب المحامين يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الاخباري - ألقى نقيب المحامين، المحامي يحيى أبو عبود، اليوم الاثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية محاضرة بعنوان: "مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الأمن الوطني الأردني" للدارسين في دورة الدفاع 20، بحضور آمر الكلية، العميد الركن عزام الرواحنة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.



وقال أبو عبود "إن مؤسسات المجتمع الوطني، وفي مقدمتها النقابات المهنية، من أهم المؤسسات التي تساهم في حماية الأمن الوطني الشامل، وتسيير مرافق العدل والصحة والأشغال والغذاء، وإن نقابة المحامين تسعى في كل نشاطاتها لحماية الدستور ودعم استقلال القضاء وسيادة القانون وهو العنوان الأهم والأبرز لتحقيق هذه الغاية".

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