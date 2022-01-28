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نقيب المخابز يتوقع عودة الإقبال على المخابز تدريجياً اليوم

الجمعة، 28-01-2022 11:38 ص

نقيب المخابز يتوقع عودة الإقبال على المخابز تدريجياً اليوم

خبز


الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، أن المخابز تعمل بشكل اعتيادي اليوم الجمعة، وتوفّر المواد الأولية اللازمة لعملها، وعدم وجود أية عوائق بهذا الخصوص.

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وقال اليوم الجمعة، إن الطلب تراجع يوم أمس الخميس في معظم المخابز، بسبب شراء المستهلكين احتياجاتهم منها يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن المخابز تعمل بنحو اعتيادي ومستعدة لتلبية الطلب.


وتوقع الحموي عودة الإقبال على المخابز تدريجياً بعد ظهر اليوم، وحتى انحسار المنخفض الجوي عن المملكة.


ويبلغ عدد المخابز في جميع محافظات المملكة قرابة 2000 مخبز، تشمل الآلية ونصف الآلية والحجرية.


 




 

 


 

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